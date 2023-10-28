Вика Цыганова с мужем окрестили Меладзе «предателем», а Ревву — «нечистью»

Виктория и Вадим Цыгановы уже 33 года счастливы в браке. Певица и ее муж, продюсер и поэт, побывали в студии шоу Юрия Дудя* и хлестко ответили на вопросы журналиста.

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Супруги не стесняются говорить о своих коллегах все, что они думают. Под осуждение пары попали Валерий Меладзе и Александр Ревва.

Артисты возмущены поведением Валерия Меладзе, который не стесняется зарабатывать как в России, так и и за рубежом. Под каток их критики попал также комик Александр Ревва, который уехал в Европу в 2022 году, а на днях передумал продавать свою роскошную недвижимость в России.

«Для нас Валерий Меладзе, Александр Ревва — нечисть. Предатели», — сказал Вадим Цыганов в YouTube-шоу «вДудь».

Ранее адвокат Авраама Руссо высказался об аресте нового обвиняемого в попытке убийства певца.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом YouTube-шоу «вДудь» либо касается деятельности иностранного агента YouTube-шоу «вДудь».