«Ты видел, отец задыхается?»: уплывший на берег Ираклий Пирцхалава бросил пожилого родителя в море

Накануне премьеры нового сезона шоу «Последний герой» на ТВ-3 стали известны подробности первого скандала, случившегося едва участники ступили на сушу. Проект в этот раз собрал звездные семьи, которым предстоит пройти массу трудностей и лишений, но сохранить отношения.

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Только, похоже, первый клин между отцом и сыном уже затесался. Ираклий Пирцхалава участвует в реалити в паре с 67-летним Николозом Кснелашвили. И в момент заплыва к острову так включился в борьбу, что бросил родственника на произвол судьбы.

Когда Ираклий оказался на суше, на него накинулась другая участница проекта, экстрасенс Фатима Хадуева.

«Ты видел, отец задыхается? Какой «все в порядке»? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить», - высказала все Хадуева певцу.

Пирцхалава объяснил свое поведение тем, что очень спешил первым оказаться на острове. Он полагал, что это испытание, и победителю будет за это некий приз.

Как отмечает Starhit, Пирцхалава во время заплыва все-таки справлялся о состоянии отца, периодически оглядываясь на него. Окликая папу, Ираклий получал и отклики от других участников, мол, все у 67-летнего Кснелашвили в порядке.