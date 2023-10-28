«Наш первый снежок»: Прилучный и Брутян вышли с малышом Микаэлем в храм

Актриса Зепюр Брутян активно ведет соцсети, в которых показывает свою семейную идиллию с Павлом Прилучным. Они растят шестимесячного сына Микаэля, на которого просто надышаться не могут. А счастливый многодетный отец спешит каждую свободную минуту провести с малышом.

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В пятницу вечером Прилучный и Брутян решили посетить церковь, куда взяли и малыша Микаэля. Мамочка спешила за своими мужчинами, снимая видео своего похода.