Сладкие мгновения материнства: Фахрийе Эвджен показала, как малыш Керем уснул в ее объятиях

Звезда турецкого кинематографа Фахрийе Эвджен уже 6 лет счастлива в браке с актером Бураком Озчивитом. Пара дважды стала родителями. Старшему сыну Карану 4 годика, а младший Керем родился в январе этого года.

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Изредка звездные родители показывают семейные будни подписчикам в соцсетях. На этот раз Фахрийе укладывала девятимесячного кроху спать и запечатлела сладкие мгновения своего материнства на фото.