Сладкие мгновения материнства: Фахрийе Эвджен показала, как малыш Керем уснул в ее объятиях

Звезда турецкого кинематографа Фахрийе Эвджен уже 6 лет счастлива в браке с актером Бураком Озчивитом. Пара дважды стала родителями. Старшему сыну Карану 4 годика, а младший Керем родился в январе этого года.
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Изредка звездные родители показывают семейные будни подписчикам в соцсетях. На этот раз Фахрийе укладывала девятимесячного кроху спать и запечатлела сладкие мгновения своего материнства на фото.
Фахрийе Эвджен с сыном. Фото: соцсети
Керем прижался к маме и, положив головку ей на плечо, быстро уснул в объятиях своего самого важного человека. От избытка чувств Эвджен нежно заулыбалась. Поклонники разделили с ней этот трогательный момент.