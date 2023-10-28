Полина Гагарина вышла в свет с новым бойфрендом: за ручку привела на юбилей театра

Полина Гагарина очень тщательно скрывала личную жизнь от публики. Лицо своего младшего ребенка, дочери Мии, она перестала прятать лишь в этом году, причем девочке уже шестой годи. Тем неожиданнее стал ее выход в свет с новым бойфрендом.

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Накануне певица появилась на юбилее МХТ им. Чехова за ручку с танцором своего коллектива Станиславом Миковым. О связи певицы и ее подчиненного в Сети зашептались еще весной этого года, причем, мужчина, как оказалось, был в отношениях с коллегой из группы «Руки вверх» Оксаной Стратулат. Но ради Гагариной, судя по всему, оставил девушку.

Известно, что Микову 35 лет, он родом из Йошкар-Олы и в группе Гагариной танцует уже 5 лет. Парочку запечатлели на вечере журналисты сайта Woman.ru, и если Гагарина даже не обратила внимания на съемку, то Миков был явно против такого внимания от прессы.