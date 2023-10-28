На Кипре заметили Максима Галкина* с дочкой Лизой: Аллы Пугачевой рядом не оказалось

Алла Пугачева покинула Израиль почти неделю назад, но до сих пор ее местонахождение неизвестно. По слухам, Примадонна с детьми устремилась на третью «родину», где якобы с 2017 года владеет недвижимостью, - на Кипр.

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Однако в Лимасоле по сей день Пугачеву не видели. А вот ее пятого мужа да. Причем, вместе с дочкой Лизой. Максим Галкин был замечен одной из местных жительниц, о чем она рассказала сайту mk.ru.

«Галкин* давал здесь концерт, который состоялся 20 октября. Я встретила его в аэропорту, он был вместе с дочерью. Ни сына, ни Аллы рядом не было», - рассказала женщина.

Как передает издание, в соцсетях и местных пабликах ведутся обсуждения российских знаменитостей. Пользователи доподлинно не знают, владеет ли Пугачева роскошной квартирой, кадры которой облетели весь российский Интернет. Поскольку уверяют, что вряд ли риелторы будут сливать информацию о владельцах, ведь речь идет о фешенебельном жилом комплексе, в котором владельцами апартаментов выступают местные селебрити, - тут так не принято.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.