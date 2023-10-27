Пышная грудь, поплывшее лицо: уехавшая в Дубай Тата Блюменкранц поправилась на 12 килограмм — как она выглядит

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц уже несколько месяцев живет в Дубае. Судя по всему, в этой стране Тата Блюменкранц решила ни в чем себе не отказывать.
Из девушки модельной внешности за короткий промежуток времени Тата Блюменкранц превратилась в даму весомых достоинств.
В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась снимком, увидев который поклонники тут же обратили внимание на лишний вес Таты. У Блюменкранц появились щеки, стали более полными плечи и пышной грудь.
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Располневшая Тата Блюменкранц. Фото: соцсети
«Видно, что в весе набрала, и нормально так», — написала Тате Блюменкранц одна из поклонниц.
«Ага. с 53 кг до 65», — подтвердила Тата.
В Сети Тату Блюменкранц призвали не расстраиваться из-за лишнего веса. Ведь при желании всегда можно его сбросить.