Пышная грудь, поплывшее лицо: уехавшая в Дубай Тата Блюменкранц поправилась на 12 килограмм — как она выглядит

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц уже несколько месяцев живет в Дубае. Судя по всему, в этой стране Тата Блюменкранц решила ни в чем себе не отказывать.

Из девушки модельной внешности за короткий промежуток времени Тата Блюменкранц превратилась в даму весомых достоинств.

В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась снимком, увидев который поклонники тут же обратили внимание на лишний вес Таты. У Блюменкранц появились щеки, стали более полными плечи и пышной грудь.

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