Надя Ермакова из «Дома-2» разъехалась с молодым мужем

Даниэль Чистов и Надя Ермакова. Фото: соцсети

Звезда телестройки Надя Ермакова считает, что разлука пойдет ей и мужу на пользу.

Экс-участница «Дома-2» Надя Ермакова рассказала в микроблоге, что рассталась на неопределенное время с мужем Даниэлем Чистовым, который младше нее на пятнадцать лет. Даниэль Чистов на неопределенный срок переехал к родителям в Казань, а Надя Ермакова осталась дома, в Москве.

Надя Ермакова уверена, что расставание пойдет ей и мужу на пользу. И не видит в нем ничего трагического, мол, с кем не бывает.

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«Я надеюсь, эта ситуация пойдет нам на пользу. Есть время сейчас все переосмыслить, прислушаться к своим желаниям, успокоиться и подзарядиться, наверное. А то чувствую себя батарейкой, которая села. А ее стучат о другую батарейку, чтобы еще немного поработала», — поделилась Надя Ермакова в микроблоге.

Напомним, Надя Ермакова и Даниэль Чистов поженились в сентябре прошлого года. Не так давно они отметили первую годовщину свадьбы.

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