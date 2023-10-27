Надя Ермакова из «Дома-2» разъехалась с молодым мужем

Экс-участница «Дома-2» Надя Ермакова рассказала в микроблоге, что рассталась на неопределенное время с мужем Даниэлем Чистовым, который младше нее на пятнадцать лет. Даниэль Чистов на неопределенный срок переехал к родителям в Казань, а Надя Ермакова осталась дома, в Москве.

Надя Ермакова уверена, что расставание пойдет ей и мужу на пользу. И не видит в нем ничего трагического, мол, с кем не бывает.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».