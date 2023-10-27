«Личная история»: Юрий Антонов высказался об отъезде Аллы Пугачевой из Израиля

На днях стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой покинула Израиль на фоне разворачивающихся в этой стране трагических событий.
По некоторым данным, Алла Пугачева на этот раз обосновалась на Кипре, где у ее семейства есть собственная недвижимость.
Многие знаменитости поспешили дать свою оценку поступку Аллы Пугачевой. Не остался в стороне и легендарный музыкант Юрий Антонов. Он дал понять, что с пониманием относится к отъезду Примадонны из Израиля.
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«Это ее личная история. Зачем я буду вмешиваться в чужую жизнь? Она живет так, как считает нужным», — отметил Юрий Антонов.
Юрий Антонов. Фото: Global Look Press
Сам же Юрий Михайлович покидать Россию не планирует. Он наслаждается жизнью в загородном доме.
«Самая лучшая музыка для меня — это пение птиц по утрам. Количество животных у меня не уменьшается. Наоборот, увеличивается. Сейчас у меня много водоплавающих: утки, гуси… Они все меня радуют!» — поделился Юрий Антонов.
По материалам MK.RU