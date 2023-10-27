«Личная история»: Юрий Антонов высказался об отъезде Аллы Пугачевой из Израиля

На днях стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой покинула Израиль на фоне разворачивающихся в этой стране трагических событий.

По некоторым данным, Алла Пугачева на этот раз обосновалась на Кипре, где у ее семейства есть собственная недвижимость.

Многие знаменитости поспешили дать свою оценку поступку Аллы Пугачевой. Не остался в стороне и легендарный музыкант Юрий Антонов. Он дал понять, что с пониманием относится к отъезду Примадонны из Израиля.

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