Авраам Руссо прокомментировал арест человека, обвиняемого в причастности к его похищению и попытке убийства

Запутанное дело о похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо началось в далеком 2004 году.
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Спустя два года эта история получила продолжение. Автомобиль Руссо расстреляли из автомата. В тот день был убит охранник певца. А сам музыкант получил четыре ранения в ногу и чудом смог сбежать от преследователей.
В 2021 году по этому делу были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов. Но им удалось избежать наказания в связи с истечением срока давности.
В 2022 году суд приговорил к 9 и 12 годам колонии строгого режима еще двоих соучастников преступления — Виталия Джура и Алексея Трясникова. Был еще один фигурант — Михаил Демкин, но он на тот момент уже умер.
Недавно появилась информация о том, что в столице был задержан Тархан Эльдукаев. Его тоже обвиняют в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо. Сейчас мужчину заключили под арест на два месяца.
Сам Эльдукаев свою вину отрицает. Однако в постановлении Басманного суда говорится о том, что обвиняемого задержали на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, показаний потерпевшего и свидетелей, а также заключения экспертов. При этом роль Эльдукаева в этом деле не уточняется.
В связи с последними событиями корреспондент Teleprogramma.pro связалась с Авраамом Руссо, чтобы получить комментарий от самого артиста.
«Мне нечего добавить на самом деле. Для меня это была неожиданность. Я не знал, что происходит. Первое дело произошло в 2004: было избиение и похищение. Потом второе дело — это покушение.
Всем все было понятно. Просто СК и все органы работали и по-прежнему работают. Это одно большое дело. А то, что сегодня вы слышали, это просто эпизод всего этого. Повторно я скажу: это большой пазл был. Очень много людей. Очень много сюрпризов. Могут появиться имена неожиданные для многих. Могут появиться имена довольно известные. Я не владею полной информацией, только частицами мелкими. Никто не делится со мной, никто передо мной не оправдывается. Органы свое дело делают. Следствие любит тишину. Мы все это знаем. И в тишине никто ничего не знает.
Я удивился, как пресса узнала, так как сам ничего не знал. Максимум, что могу сказать, мои чувства в этом плане положительные. Потому что, в конце концов, дело движется. Понимаю, что это давнее дело. Поэтому не так легко все. Некоторые фигуранты умерли. Допустим, кто стрелял… Исполнитель этого заказа умер. Его нет. Арестованы были 2 или 3 человека. Теперь один фигурант, который непростой. Это уже серьезный такой. То есть дело продвигается, приближается к главному заказчику.
Дело идет. Лучше оставить это профессионалам и не мешать. Поэтому я не вмешиваюсь», — сказал Руссо.
Единственное, в чем артист точно уверен, это то, что он хотел бы, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание. Кроме того, Руссо надеется, что Тархан Эльдукаев назовет новые имена.
«Я думаю, все хотят справедливости, даже если эта справедливость ничего мне не даст. Не плюс и не минус. Ничего не изменится… Но однозначно хочется видеть за решеткой этих людей. Чтобы справедливость восторжествовала», — поделился мыслями артист.