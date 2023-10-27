Авраам Руссо прокомментировал арест человека, обвиняемого в причастности к его похищению и попытке убийства

Запутанное дело о похищении и попытке убийства певца Авраама Руссо началось в далеком 2004 году.

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Спустя два года эта история получила продолжение. Автомобиль Руссо расстреляли из автомата. В тот день был убит охранник певца. А сам музыкант получил четыре ранения в ногу и чудом смог сбежать от преследователей.

В 2021 году по этому делу были осуждены Владимир Гусаков, Эльяр Дамиров и Заур Марданов. Но им удалось избежать наказания в связи с истечением срока давности.

В 2022 году суд приговорил к 9 и 12 годам колонии строгого режима еще двоих соучастников преступления — Виталия Джура и Алексея Трясникова. Был еще один фигурант — Михаил Демкин, но он на тот момент уже умер.

Недавно появилась информация о том, что в столице был задержан Тархан Эльдукаев. Его тоже обвиняют в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо. Сейчас мужчину заключили под арест на два месяца.

Сам Эльдукаев свою вину отрицает. Однако в постановлении Басманного суда говорится о том, что обвиняемого задержали на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, показаний потерпевшего и свидетелей, а также заключения экспертов. При этом роль Эльдукаева в этом деле не уточняется.

В связи с последними событиями корреспондент Teleprogramma.pro связалась с Авраамом Руссо, чтобы получить комментарий от самого артиста.