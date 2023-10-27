«Взгляд потух, блеклая! Видно, что за 40»: Брежнева явила отекшее лицо на фоне развода с Меладзе

Вера Брежнева перечисляя недавние важные события из своей жизни, дала понять, что их брак с музыкальным продюсером Константином Меладзе распался. Экс-солистка группы «ВИА Гра» хотя и обмолвилась о разводе, но называть причин не стала. Зато брать Константина Меладзе охотно поделился со СМИ тем, что ему известно. Валерий Меладзе дал понять, что у супругов достаточно семейных разногласий.

Примечательно, что в бездетном браке муж поп-дивы поладил с ее дочерьми от предыдущих отношений. Вера Брежнева не стесняясь рассказывала, как им хорошо вдвоем с Константином. И что она любит ходить без белья перед мужем.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».