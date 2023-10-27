«Взгляд потух, блеклая! Видно, что за 40»: Брежнева явила отекшее лицо на фоне развода с Меладзе

Вера Брежнева перечисляя недавние важные события из своей жизни, дала понять, что их брак с музыкальным продюсером Константином Меладзе распался. Экс-солистка группы «ВИА Гра» хотя и обмолвилась о разводе, но называть причин не стала. Зато брать Константина Меладзе охотно поделился со СМИ тем, что ему известно. Валерий Меладзе дал понять, что у супругов достаточно семейных разногласий.
Примечательно, что в бездетном браке муж поп-дивы поладил с ее дочерьми от предыдущих отношений. Вера Брежнева не стесняясь рассказывала, как им хорошо вдвоем с Константином. И что она любит ходить без белья перед мужем.
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Вера Брежнева похвасталась естественной красотой. Фото: личный архив
Кстати, свежее фото Веры Брежневой, мягко говоря, удивило ее поклонников. Они с трудом узнали в уставшей женщине некогда блистательную артистку. Под глазами у певицы синяки, лицо оплыло и стало шире, взгляд потух.
«Самая обычная домохозяйка!», «Мда... А какая была любовь!», «Взгляд потух, блеклая! Видно, что за 40! Это уже не спрятать за макияжем», «Что бы там не говорили, но годы берут свое», «Просто без макияжа, самая обычная!!», «А мне нравится, естественная», «Развод обычно придает стимул, а тут как-то потерялась», «Внешность на любителя», — пишут фолловеры.