Младше падчерицы на 4 года: Проскурякова показала редкое фото Николаева с «американской» дочкой Юлей

Юлия Проскурякова на четыре года младше своей падчерицы и тезки Юлии. Старшая дочка композитора Игоря Николаева живет в США. Она уже давно обосновалась в Майами. Раньше семья музыканта часто летала в Штаты. Проскурякова близко дружит со старшей дочерью мужа. В своем микроблоге певица поделилась редким семейным фото, на котором она запечатлена с мужем и падчерицей.
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«С днем рождения, Юлечка!! Будь счастлива! Очень жаль, что нас разделяют расстояния и мы очень давно не виделись, но наши сердца всегда с тобой! Любим», — отметила Проскурякова.
Юлия Проскурякова с Игорем Николаевым и его дочкой Юлией. Фото: личный архив
Одна из поклонниц подметила, что о такой мачехе, как Юлия, можно только мечтать. В ответ жена композитора дала понять, что со своей падчерицей они подруги.
«Говорит мачеха! Так хочется поверить в искренность!! А в конце добавить — твои мама и папа», — пишет подписчица.
«Я никогда не была для Юли мачехой, мы всегда были и есть — друзья, подружки, близкие люди», — добавила Проскурякова.