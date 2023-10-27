Младше падчерицы на 4 года: Проскурякова показала редкое фото Николаева с «американской» дочкой Юлей

Юлия Проскурякова на четыре года младше своей падчерицы и тезки Юлии. Старшая дочка композитора Игоря Николаева живет в США. Она уже давно обосновалась в Майами. Раньше семья музыканта часто летала в Штаты. Проскурякова близко дружит со старшей дочерью мужа. В своем микроблоге певица поделилась редким семейным фото, на котором она запечатлена с мужем и падчерицей.

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