«Слышал эту фамилию»: адвокат Руссо — об аресте нового обвиняемого в попытке убийства певца

Андрей Алешкин, адвокат Авраама Руссо, прокомментировал сайту Teleprogramma.pro арест нового фигуранта уголовного дела о нападении на певца.

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Накануне стало известно, что суд в Москве отправил под арест Тархана Эльдукаева. Мера пресечения будет действовать до 25 декабря. Он обвиняется в похищении, а также в покушении на убийство Руссо в 2004 и 2006 годах. Ранее сроки получили другие пять соучастников покушения, дело еще одного их сообщника было прекращено в связи с его смертью.

Как отметил Алешкин, это продолжение большого уголовного дела, которое по-прежнему ведет Следственный комитет РФ, поэтому удивляться аресту не стоит. Адвокат не исключил, что в рамках расследования резонансного преступления могут появиться еще несколько новых обвиняемых.