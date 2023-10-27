Подруга Пугачевой: «Она тоскует. Домой ей хочется»

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Отметим, что Пугачева покинула Израиль, где благополучно жила с мужем и детьми до поры до времени. Но когда ситуация в стране обострилась, решила поскорее убраться оттуда. По слухам, она ринулась на Кипр, там поспокойнее, и ближайший год проживет там с детьми.

Но Любовь Аксенова передает, что Примадонна не прочь вернуться в Россию. Только не может, поскольку вынуждена следовать за мужем, и остается в эмиграции якобы ради детей.