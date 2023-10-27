Бойфренд Клавы Коки замечен с другой: уединился с эффектной блондинкой

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, нашла себе бойфренда на реалити-шоу. В финале между тремя претендентами на свое сердце она отдала предпочтение блогеру, модели Александру Поверину. И теперь демонстрирует, как счастлива рядом с ним.

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Но накануне Поверина заметили в кафе с другой. Миловидная блондинка составила компанию бойфренду Коки на обеде. Они мило беседовали, что-то смотрели в смартфоне и много улыбались.