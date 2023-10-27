Немоляева — об отъезде Пугачевой из Израиля: «Перекати-поле... Человек без корней. Так и будет искать, где получше»

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По слухам, Примадонна улетела на Кипр, где у нее якобы роскошная квартира в фешенебельном небоскребе. Об отъезде Пугачевой высказалась звезда советского и российского кино Светлана Немоляева. Она призналась, что к таким людям, как певица и ее муж, доверие потеряно. Судя по всему, для них понятие «родина» ничего не значит, и чувств патриотических они не испытывают вообще.

«Если в тебе нет этого чувства – так и получается, как с Пугачевой. Перекати-поле... Человек без корней. Так и будет искать, где получше. Мне, признаюсь, таких людей по-своему жаль. Это несчастные люди», — порассуждала актриса в интервью aif.ru.

Сама Немоляева вспоминает, как в советские годы бывала за границей вместе с мужем и как на четвертый-пятый день их страшно тянуло домой, на родину.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.