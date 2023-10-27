Подруга Муцениеце подколола нынешнюю жену Прилучного из-за детей

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Сейчас Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян, и она тоже родила от «мажора». И ей на днях досталось от подруги Муцениеце. Когда Агата опубликовала снимок в соцсетях, подписчики восхитились фигурой звезды и с восторгом отметили, что она очень красивая, и даже усомнились, что актриса успела дважды родить.

На это в комментариях иронично ответила подруга Муцениеце, актриса Наталья Земцова: «Не, это Зепюр рожала». Чем вызвала бурную реакцию публики, поделившейся на два лагеря.

Одни оценили шутку подруги и порадовались за Агату, другие встали на сторону нынешней жены Прилучного – мол, не приплетайте ее сюда, зачем.

Между тем, Брутян нашла общий язык с детьми Муцениеце и снимает их в своих видео для соцсетей. Там она демонстрирует идиллию с пасынком и падчерицей, так что можно даже подумать со стороны, что она стремится заменить им мать. Это, естественно, не нравится Муцениеце.