«Жмем дальше»: Роман Костомаров показал, как тренирует руки после ампутации

Фигурист Роман Костомаров полгода сражался за жизнь в одной из столичных клиник. После пневмонии у него начались осложнения, в результате спортсмену ампутировали стопы и кисти рук.
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Но Костомаров не позволил себе впасть в отчаяние, а сразу после выписки из клиники поспешил на реабилитацию. Ему вскоре установили протезы ног, и он освоился на них настолько, что даже вышел на лед.
С кистями рук дела пока обстоят не так быстро. Но фигурист продолжает усиленно трудиться и восстанавливать былую физическую форму. Теперь он продемонстрировал тренировку в спортзале, где работает над руками. Ритмично, целеустремленно и с оптимизмом.
«Не могу без кача. Голова отдыхает в это время. Жмем дальше», — подписал свое видео спортсмен.
К слову, на правую руку чемпиону потребовался бионический протез, он очень дорогой, и Костомаров ради него продал свой японский мотоцикл.