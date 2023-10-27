«Жмем дальше»: Роман Костомаров показал, как тренирует руки после ампутации

Фигурист Роман Костомаров полгода сражался за жизнь в одной из столичных клиник. После пневмонии у него начались осложнения, в результате спортсмену ампутировали стопы и кисти рук.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».

Но Костомаров не позволил себе впасть в отчаяние, а сразу после выписки из клиники поспешил на реабилитацию. Ему вскоре установили протезы ног, и он освоился на них настолько, что даже вышел на лед.

С кистями рук дела пока обстоят не так быстро. Но фигурист продолжает усиленно трудиться и восстанавливать былую физическую форму. Теперь он продемонстрировал тренировку в спортзале, где работает над руками. Ритмично, целеустремленно и с оптимизмом.