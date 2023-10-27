Гарик Харламов рассказал про съемки с Ларисой Гузеевой: «Ей казалось, что я ее ненавижу»

Гарик Харламов рассказал, как ему работалось с Ларисой Гузеевой на съемках комедии «Теща». Фильм выходит на большие экраны в конце ноября, но уже наделал много шума. Ведь юморист впервые оказался на площадке с Гузеевой, над высказываниями которой долгое время потешался.
«Сначала было тяжело. Она прекрасная актриса, замечательный человек, но ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре. Ей казалось, что я ее почему-то ненавижу, но это не так», — сообщил шоумен «Звездачу» в интервью.
В итоге звезды подружились и за время работы над комедией стали близкими друзьями. И шоумен в восторге от работы с Гузеевой — его мечта наконец исполнилась.
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