Гарик Харламов рассказал про съемки с Ларисой Гузеевой: «Ей казалось, что я ее ненавижу»

«Сначала было тяжело. Она прекрасная актриса, замечательный человек, но ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре. Ей казалось, что я ее почему-то ненавижу, но это не так», — сообщил шоумен «Звездачу» в интервью.

В итоге звезды подружились и за время работы над комедией стали близкими друзьями. И шоумен в восторге от работы с Гузеевой — его мечта наконец исполнилась.

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