Заставила убираться и мерить платья: Клава Кока показала, как провела выходной со своим возлюбленным

На этот раз Клава решила показать, как прошел ее выходной. Она решила поменяться ролями с возлюбленным. Пока певица ела чипсы и смотрела телевизор, Александр в халате и с полотенцем на голове убирался, пылесосил комнаты. Также артистка вынудила его примерить ее платье, а потом и шубы.

Как оказалось, это было сделано ради шуточного видео. Сама Кока тоже примерила его одежду. Поверин не терялся и порой страстно целовал и обнимал звезду. Дома он щеголял без майки.

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