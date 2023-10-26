Заставила убираться и мерить платья: Клава Кока показала, как провела выходной со своим возлюбленным

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру. Она смогла стать популярной исполнительницей и заработать миллионы рублей. Певица добилась славы, но продолжала мечтать о любви. И в этом году она приняла участие в шоу «Сердце Клавы», где встретила свою вторую половинку Александра Поверина. Теперь они не расстаются. Артистка даже с бойфрендом ездит на гастроли.
На этот раз Клава решила показать, как прошел ее выходной. Она решила поменяться ролями с возлюбленным. Пока певица ела чипсы и смотрела телевизор, Александр в халате и с полотенцем на голове убирался, пылесосил комнаты. Также артистка вынудила его примерить ее платье, а потом и шубы.
Как оказалось, это было сделано ради шуточного видео. Сама Кока тоже примерила его одежду. Поверин не терялся и порой страстно целовал и обнимал звезду. Дома он щеголял без майки.
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Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились отношениями Клавы и ее избранника, а другие не верят, что у них настоящий роман. «Какие вы молодцы! Сто процентов согласна!», «На все ради нее готов», «Ну на такое не все согласятся», «Как-то все наигранно», «Какие страсти», «А без майки намеренно ходит, еще и перед камерой?» — стали писать подписчики.