«Предложил дать свою фамилию»: бывшая гражданская жена Урганта рассказала о внебрачном сыне

Артист так долго был с Еленой в отношениях, что даже привык называть ее женой. Однако они только жили вместе, а в ЗАГС так и не пошли. К слову, она жалеет, что они так и не узаконили отношения. А вот стать крестным папой мальчика Романова сама предложила Урганту.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она пояснила, что он заслужил это звание. Также Елена призналась, что расстались они, так как их отношения стали другими. Она стала относится к Андрею Львовичу как к близкому родственнику.

Теперь у Урганта новые отношения. Его избранницу тоже зовут Елена, ей около 45 лет, но она не публичный человек. По словам Романовой, которая продолжает работать пиарщиком артиста, у них с новой возлюбленной Андрея Львовича хорошие отношения. Она желает им только счастья.