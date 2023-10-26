«Предложил дать свою фамилию»: бывшая гражданская жена Урганта рассказала о внебрачном сыне

Иван Ургант много лет работает телеведущим. Однако он уже больше года не появляется на экранах телевизоров. Из-за этого о нем регулярно говорят в светских кругах. Теперь и его отец Андрей Ургант оказался в центре внимания. В 66 лет он является завидным холостяком. В 2019 году артист расстался с возлюбленной Еленой Романовой.
Они прожили целых 10 лет в гражданском браке. Несмотря ни на что, им удалось сохранить хорошие отношения. более того, Ургант даже стал крестным отцом ее сына Федора. Мальчика был рожден вне брака — с отцом ребенка она рассталась еще до рождения малыша.
37-летняя Елена рассказала, что в сложный период актер ее поддержал. Он даже встретил ее на выписке из роддома.
«Так получилось, что, когда я забеременела, я уже знала, что не буду продолжать общаться с отцом своего сына. А с Андреем мы уже несколько лет не были в отношениях, но продолжали поддерживать контакт. Андрей в тот момент меня очень сильно поддержал. Он даже забирал меня из роддома. При этом тогда между нами даже намека ни на какие романтические отношения уже не было», — поделилась она в интервью «МК».
По словам экс-возлюбленной Урганта, он был такой заботливый и внимательный, что даже врачи считали, что именно он отец ребенка. Но Андрей Львович так тепло относился к Елене, что даже предложил дать малышу его фамилию.
«Предложил дать свою фамилию. Мне это показалось каким-то мудреным ходом. Как я буду это Феде объяснять? И люди будут считать, что это его ребенок, а потом узнавать, что не его», — сказала Романова.
Андрей Ургант с Еленой Романовой. Фото: соцсети звезды
Артист так долго был с Еленой в отношениях, что даже привык называть ее женой. Однако они только жили вместе, а в ЗАГС так и не пошли. К слову, она жалеет, что они так и не узаконили отношения. А вот стать крестным папой мальчика Романова сама предложила Урганту.
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Она пояснила, что он заслужил это звание. Также Елена призналась, что расстались они, так как их отношения стали другими. Она стала относится к Андрею Львовичу как к близкому родственнику.
Теперь у Урганта новые отношения. Его избранницу тоже зовут Елена, ей около 45 лет, но она не публичный человек. По словам Романовой, которая продолжает работать пиарщиком артиста, у них с новой возлюбленной Андрея Львовича хорошие отношения. Она желает им только счастья.