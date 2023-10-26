«Вот что делает волшебный поцелуй»: 45-летняя Ольга Орлова без стеснения показала лицо с глубокими морщинами

Ольга Орлова уже давно стала популярной персоной. Раньше она была солисткой группы «Блестящие». А потом ей удалось стать телеведущей. Несмотря на свою занятость, ведущая «Дома-2» смогла построить отношения в уже зрелом возрасте. Она вышла замуж за бизнесмена Валерия, а в феврале этого года звезда родила дочку Анну. Многие ее хейтили за то, что она решила рожать в 45 лет.
Сама Орлова легко справляется со злопыхателями. Певица опровергла все подозрения в том, что рожала суррогатная мать, а не она. Также артистка смеется, когда кто-то ищет признаки старения на ее лице и теле. На этот раз она выложила видео, на котором предстала с глубокими морщинами. Однако это оказалось фильтром. Когда Ольгу поцеловал друг-парикмахер, она словно снова помолодела — морщины пропали.
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«Вот что делает волшебный поцелуй», – заявила звезда.
Поклонники оценили юмор Орловой. Многие отметили, что в старости она будет выглядеть очень привлекательно. «Я испугалась», «Оленька — огонь! Красота спасет мир, а красоту спасет любовь!», «С такой шикарной внешностью и старость будет в радость», «Муж не заревнует?», «Ну что за красотка», «Морщины даже не портят», — стали писать подписчики.