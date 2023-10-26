«Вот что делает волшебный поцелуй»: 45-летняя Ольга Орлова без стеснения показала лицо с глубокими морщинами

Сама Орлова легко справляется со злопыхателями. Певица опровергла все подозрения в том, что рожала суррогатная мать, а не она. Также артистка смеется, когда кто-то ищет признаки старения на ее лице и теле. На этот раз она выложила видео, на котором предстала с глубокими морщинами. Однако это оказалось фильтром. Когда Ольгу поцеловал друг-парикмахер, она словно снова помолодела — морщины пропали.

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