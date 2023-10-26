«Решили продлить лето»: Мария Кожевникова впервые отправилась в путешествие с младшим крохой-сыном

Мария Кожевникова давно стала известной персоной. Она снималась в сериале «Универ», а также занималась политической деятельностью. При этом актриса успела построить семью. С бизнесменом Евгением Васильевым она много лет состоит в отношениях, но они не играли свадьбу, а только венчались. При этом у пары в этом году родился четвертый ребенок.
Свою последнюю беременность Мария долго скрывала. 25 сентября она родила сына, но его имя пока скрывает. Спустя месяц актриса решила свозить его в первое путешествие. Она запечатлелась с крохой на на руках. Мальчик спал на маме. Артистка заботливо накрыла его пледом. Сама Кожевникова предстала без макияжа.
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Мария Кожевникова с сыном. Фото: соцсети звезды
«А мы отправились в наше первое путешествие! Решили продлить лето, искупать в соленой водичке и получить витаминку Д…а старшие тут же в футбольной лагерь. Куда мы, как думаете? P.S. Ровно в этом же возрасте мы улетали и с Васей на море», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что у Марии еще остались щечки. Актриса не скрывает, что после каждой беременности у нее появляются проблемы с похудением. Ей приходится прикладывать усилия, чтобы вернуться в форму.
Напомним, что старшему сыну артистки Ивану сейчас 9 лет, Максиму — 8, Василию — 6.