«Решили продлить лето»: Мария Кожевникова впервые отправилась в путешествие с младшим крохой-сыном

Свою последнюю беременность Мария долго скрывала. 25 сентября она родила сына, но его имя пока скрывает. Спустя месяц актриса решила свозить его в первое путешествие. Она запечатлелась с крохой на на руках. Мальчик спал на маме. Артистка заботливо накрыла его пледом. Сама Кожевникова предстала без макияжа.

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