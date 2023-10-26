Медовый месяц в разгаре: Петров заснял свою красавицу-жену в мокром бикини на курорте — блеснула изящными бедрами

Александр Петров уже давно стал популярным актером. Он снялся в десятках кинолент. Многие зрители знают его по сериалу «Полицейский с Рублевки», а также по фильму «Лед». Артист никогда не был обделен женским вниманием. Но этой осенью он всех ошарашил новостью о своей свадьбе.
Звезда кино расстался со Стасей Милославской и сочетался узами брака с девушкой, которую встретил на улице. Его избранница Виктория Антонова, по словам актера, далеко от мира шоу-бизнеса и покорила его с первого взгляда.
И пока скептики гадают, сколько продержится такой союз, Петров устроил медовый месяц. 26 октября он стал делится кадрами с курорта. Вместе с новоиспеченной женой актер проводит время на море. Он запечатлел свою возлюбленную в бикини. Виктория плескалась в бассейне на фоне заката. Александр подловил момент, когда она вынырнула из воды, оголив свои прелести.
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«Я залезу к себе на плечи,
Чтобы снять с себя все барахло,
И навечно стану беспечным,
Чтоб запретить себе вранье.
Ну а ты перестань быть несчастным,
Просто будь,
На пути к себе.
И когда-нибудь станешь прекрасным.
Вопреки своей судьбе», — написал артист.
Поклонники были восхищены кадрами. многие отметили, что у Петрова хороший вкус. «Это любовь», «Как красиво», «И тут все залюбовались», «Русалку выловил», — стали писать в Сети.
Напомним, что еще до Милославской у Петрова также был роман с Ириной Старшенбаум. Они были вместе с 2015 года, а спустя два года у них состоялась помолвка. Но актер так и не отвел ее в ЗАГС. В 2019 году они расстались.