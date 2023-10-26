Медовый месяц в разгаре: Петров заснял свою красавицу-жену в мокром бикини на курорте — блеснула изящными бедрами

Александр Петров уже давно стал популярным актером. Он снялся в десятках кинолент. Многие зрители знают его по сериалу «Полицейский с Рублевки», а также по фильму «Лед». Артист никогда не был обделен женским вниманием. Но этой осенью он всех ошарашил новостью о своей свадьбе.

Звезда кино расстался со Стасей Милославской и сочетался узами брака с девушкой, которую встретил на улице. Его избранница Виктория Антонова, по словам актера, далеко от мира шоу-бизнеса и покорила его с первого взгляда.