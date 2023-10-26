Какой-то нереальной красоты девочка: старшая дочь Млодик и Виторгана поразила своей внешностью поклонников

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывает двух дочерей-погодок. Малышки появились на свет, когда их родители были в весьма солидном возрасте. Поздние дети сделали Эммануила Виторгана и Ирину Млодик самыми счастливыми.

Родители готовы умиляться каждому маленькому достижению дочерей. Ирина Млодик поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как Этель, которой уже почти шесть лет, читает детский стишок про осень.

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