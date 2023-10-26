Какой-то нереальной красоты девочка: старшая дочь Млодик и Виторгана поразила своей внешностью поклонников

Актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик воспитывает двух дочерей-погодок. Малышки появились на свет, когда их родители были в весьма солидном возрасте. Поздние дети сделали Эммануила Виторгана и Ирину Млодик самыми счастливыми.
Родители готовы умиляться каждому маленькому достижению дочерей. Ирина Млодик поделилась в микроблоге видео, которым запечатлела, как Этель, которой уже почти шесть лет, читает детский стишок про осень.
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Некоторые подписчики Ирины Млодик обратили внимание на то, что подобное чтение — не уровень без малого шестилетнего ребенка. Мол, и стишок слишком примитивный, и слова Этель произносит нечетко.
Большинство же принялось делать комплименты Этель, называя ее нереально красивой девочкой. Очевидно, что крошка умилила поклонников своей яркой внешностью.
Дочь Ирины Млодик и Эммануила Виторгана Этель. Фото: соцсети
«Этелечка, умничка! Кудряшка прелестная», «Какая умничка! Красивая девочка, пусть Ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой», «Как на папу похожа, красотка», «Звездочка! Самая лучшая и красивая», «Какой-то нереальной красоты девочка!» — высказались в Сети.