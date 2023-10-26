«Она тоскует»: подруга рассказала о тайной связи Аллы Пугачевой с близкими в России

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она сосредоточила свое внимание на семье. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что в 2022 году она переехала в Израиль. Артистка успела пристроить наследников в местную школу. Но недавно стали происходить события в мире, которые заставили звезду улететь. Ходили слухи, что теперь Примадонна с детьми находится на Кипре, но подтверждений этому нет.
Подруга и любимая портниха знаменитости Любовь Аксенова рассказала, почему Пугачева не раскрывает свое местоположение.
«Алла никому и не скажет, где она и как она. И правильно делает: любителей поживиться на ней очень много. Алла все это понимает, поэтому не афиширует свои действия», — отметила Аксенова.
Также она отметила, что певица не теряет связь с России. По словам портнихи, артистка общается с узким кругом своих друзей.
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«Здесь у нее остались хорошие и верные друзья, которые помогали ей в свое время. С ними она общается. Это очень близкий круг: несколько человек», — заверила Любовь.
Она не стала утаивать, что сама не звонила ей в октябре. Но при этом подруга Примадонны знает тех, с кем певицы общалась не так давно.
«Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — поделилась Аксенова.
Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды
Она также призналась, что готова снять передачу с поклонниками Пугачевой. Ей хочется, чтобы певица увидела, что ее ждут и любят, пишет «МК».
Напомним, что Максим Галкин* в это время устроил гастроли. Он катается по Европе. 25 октября юморист приехал в Лондон.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.