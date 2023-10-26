«Она тоскует»: подруга рассказала о тайной связи Аллы Пугачевой с близкими в России

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Портниха звезды Любовь Аксенова пояснила, почему Примадонна скрывает свое местоположение.

Алла Пугачева уже давно не выступает на сцене. Она сосредоточила свое внимание на семье. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что в 2022 году она переехала в Израиль. Артистка успела пристроить наследников в местную школу. Но недавно стали происходить события в мире, которые заставили звезду улететь. Ходили слухи, что теперь Примадонна с детьми находится на Кипре, но подтверждений этому нет. 

Подруга и любимая портниха знаменитости Любовь Аксенова рассказала, почему Пугачева не раскрывает свое местоположение. 

«Алла никому и не скажет, где она и как она. И правильно делает: любителей поживиться на ней очень много. Алла все это понимает, поэтому не афиширует свои действия», — отметила Аксенова.

Также она отметила, что певица не теряет связь с России. По словам портнихи, артистка общается с узким кругом своих друзей. 

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«Здесь у нее остались хорошие и верные друзья, которые помогали ей в свое время. С ними она общается. Это очень близкий круг: несколько человек», — заверила Любовь.

Она не стала утаивать, что сама не звонила ей в октябре. Но при этом подруга Примадонны знает тех, с кем певицы общалась не так давно. 

«Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — поделилась Аксенова. 

Алла Пугачева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Она также призналась, что готова снять передачу с поклонниками Пугачевой. Ей хочется, чтобы певица увидела, что ее ждут и любят, пишет «МК».

Напомним, что Максим Галкин* в это время устроил гастроли. Он катается по Европе. 25 октября юморист приехал в Лондон. 

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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