«Она тоскует»: подруга рассказала о тайной связи Аллы Пугачевой с близкими в России

Подруга и любимая портниха знаменитости Любовь Аксенова рассказала, почему Пугачева не раскрывает свое местоположение.

«Алла никому и не скажет, где она и как она. И правильно делает: любителей поживиться на ней очень много. Алла все это понимает, поэтому не афиширует свои действия», — отметила Аксенова.

Также она отметила, что певица не теряет связь с России. По словам портнихи, артистка общается с узким кругом своих друзей.

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«Здесь у нее остались хорошие и верные друзья, которые помогали ей в свое время. С ними она общается. Это очень близкий круг: несколько человек», — заверила Любовь.

Она не стала утаивать, что сама не звонила ей в октябре. Но при этом подруга Примадонны знает тех, с кем певицы общалась не так давно.