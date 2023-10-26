Брутян показала, как купает кроху-сына Прилучного: маленькие пяточки — отдельная мамина любовь

На этот раз Брутян решила снять домашние кадры. Она искупала маленького наследника. При этом артистка захотела признаться, что у нее 35 размер ноги. Она с иронией совместила кадры и сделала вид, что мыть ножки малыша то же самое, что мыть свои маленькие ступни. Жена Прилучного засняла пухлые пальчики и мягкие пяточки Микаэля.

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