Брутян показала, как купает кроху-сына Прилучного: маленькие пяточки — отдельная мамина любовь

Зепюр Брутян уже год состоит в браке с Павлом Прилучным. Если раньше она снималась в кино и играла в театре, то теперь актриса погружена в семейные хлопоты. Она старается встречать мужа с горячим ужином, а также растит сына Микаэля, которому всего пять месяцев. Артистка не скрывает, что сильно устает и страдает от недосыпа, но при этом к услугам няни звезда не прибегает.
На этот раз Брутян решила снять домашние кадры. Она искупала маленького наследника. При этом артистка захотела признаться, что у нее 35 размер ноги. Она с иронией совместила кадры и сделала вид, что мыть ножки малыша то же самое, что мыть свои маленькие ступни. Жена Прилучного засняла пухлые пальчики и мягкие пяточки Микаэля.
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«А какой у вас размер ноги?» — написала звезда.
К слову, Павел не перестает восхищаться женой и называет ее Дюймовочкой из-за ее миниатюрности. Поклонники были сражены кадрами.
«Детские ножки, это отдельная любовь какая-то», «Сладкий! Микаэль! Малыш!», «Ну что за сладость», — стали писать пользователи Сети.