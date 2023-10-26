45-летняя Ани Лорак в эффектном платье с разрезами блеснула своими «спелыми» формами: от декольте не оторвать глаз

На этот раз Лорак поделилась закулисными кадрами. Она для выступления облачилась в белое платье, расшитое бисером и пайетками. Певица подчеркнула свои изгибы фигуры. Она не скрывает, что много занимается спортом, чтобы быть в форме. Артистка блеснула своим роскошным декольте, сдавив прелести. А разрез позволил показать бедро.

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