45-летняя Ани Лорак в эффектном платье с разрезами блеснула своими «спелыми» формами: от декольте не оторвать глаз

Ани Лорак уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты. Певица делала паузу в творчестве в 2022 году, но оказалось, что она путешествовала и даже устроила личную жизнь. Артистка теперь встречается с тренером по йоге Исааком Виджараком. Он порой сопровождает ее на гастролях. А поклонники заметили, что звезда постройнела за последние месяцы.
На этот раз Лорак поделилась закулисными кадрами. Она для выступления облачилась в белое платье, расшитое бисером и пайетками. Певица подчеркнула свои изгибы фигуры. Она не скрывает, что много занимается спортом, чтобы быть в форме. Артистка блеснула своим роскошным декольте, сдавив прелести. А разрез позволил показать бедро.
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Публика с восторгом приняла звезду. Многие осыпали ее комплиментами. Лорак поразила их своими формами.
«Ох, дива», «До чего прекрасна», «Просто глаз не оторвать», «Какая хорошая», «Ого, что за прелесть», «Ну шикарная», «Тут глаза разбегаются», «Декольте просто всем на зависть», «Бывают же такие женщины», — прокомментировали пост подписчики.