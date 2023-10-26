Галкин* приехал в Лондон без Пугачевой: с растрепанными волосами и в очках отметился на Трафальгарской площади

Максим Галкин* уже давно стал известной персоной. Он счастлив в браке с Аллой Пугачевой. В 2022 году супруги начали путешествовать с детьми Лизой и Гарри. Они переехали в Израиль, где двойняшки пошли в школу. Но спустя год ситуация в мире изменилась. По слухам, Примадонна решила приехать на Кипр с наследниками. А вот юморист возобновил гастроли.
Первое время Галкин* заверял, что находится в Кесарии. Он позировал на фоне особняка и пальм, отрицая, что уехал в Ригу. Но потом у артиста начались поездки по Европе. И 25 октября он вышел на связь из Лондона. Муж Примадонны гулял по Трафальгарской площади. Он был с растрепанными волосами и в очках с тонкой оправой. Шоумен обратился к русскоязычным эмигрантам.
«Я уже в Лондоне, дорогие друзья. Завтра концерт. Приходите, жду вас», — сказал Максим*.
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А вот Пугачевой с ним не было. По всей видимости, она не захотела ездит вместе с мужем, так как боится полетов на самолете. Более того, певица занята детьми, которым приходится привыкать к учебе на новом месте. На Кипре они могут ходить как в государственную школу, так и в частную. Для родителей обучение двойняшек там выйдет гораздо дешевле, чем в Москве.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.