Галкин* приехал в Лондон без Пугачевой: с растрепанными волосами и в очках отметился на Трафальгарской площади

Первое время Галкин* заверял, что находится в Кесарии. Он позировал на фоне особняка и пальм, отрицая, что уехал в Ригу. Но потом у артиста начались поездки по Европе. И 25 октября он вышел на связь из Лондона. Муж Примадонны гулял по Трафальгарской площади. Он был с растрепанными волосами и в очках с тонкой оправой. Шоумен обратился к русскоязычным эмигрантам.

«Я уже в Лондоне, дорогие друзья. Завтра концерт. Приходите, жду вас», — сказал Максим*.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».