«Семьями не дружим»: Наташа Королева выдала правду о разводе с Игорем Николаевым — бездетный брак был обречен

Наташа Королева после развода с композитором Игорем Николаевым вышла замуж за Сергея Глушко, он же Тарзан. Сейчас 53-летний танцовщик снимается в кино. А до знакомства с певицей подтянутый и атлетичный красавец был мало известен широкой публике.

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Долгое время Наташа Королева была не только женой, но и музой Игоря Николаева. Музыкант даже выпустил песню после расставания с возлюбленной. Композиция «Пять причин» стала хитом. А сам Николаев женился на Юлии Проскуряковой, которая родила ему дочку Веронику. Найти семейное счастье удалось и Наташе Королевой. После бездетного брака с композитором она стала мамой. От молодого мужа она родила сына Архипа.