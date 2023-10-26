«Семьями не дружим»: Наташа Королева выдала правду о разводе с Игорем Николаевым — бездетный брак был обречен

Наташа Королева после развода с композитором Игорем Николаевым вышла замуж за Сергея Глушко, он же Тарзан. Сейчас 53-летний танцовщик снимается в кино. А до знакомства с певицей подтянутый и атлетичный красавец был мало известен широкой публике.
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Долгое время Наташа Королева была не только женой, но и музой Игоря Николаева. Музыкант даже выпустил песню после расставания с возлюбленной. Композиция «Пять причин» стала хитом. А сам Николаев женился на Юлии Проскуряковой, которая родила ему дочку Веронику. Найти семейное счастье удалось и Наташе Королевой. После бездетного брака с композитором она стала мамой. От молодого мужа она родила сына Архипа.
Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: личный архив
А вот, что певица говорила о разводе с первым мужем. Наташа Королева дала понять, что ей было непросто уйти от человека, с которым она прожила много счастливых моментов.
«Любой развод сложный. Мне непросто дался этот развод. Мы его прошли достойно, я считаю. Понятно, что семьями мы не дружим, но мы общаемся, здороваемся. Есть ситуации, когда мы в общем кругу друзей, это случается редко. Друзья получают удовольствие от нашей компании», — призналась Наташа Королева в YouTube-шоу Светланы Бондарчук.