Жена Караченцова продает имущество покойного мужа: «Не хватает денег на себя, на внуков, на отдых в Дубае»

Вдова призналась, что уже давно перебралась на дачу. Поэтому квартира в центре ей ни к чему. К тому же, по словам Людмилы Андреевны, ее доходы сейчас существенно снизились. В «Ленкоме» где артистка работала много лет, ей не дают больших ролей. А на зарплату в 40 тысяч рублей жить очень сложно. Этого ни на что не хватает.

«Мне не хватает этих денег на себя, на внуков, на отдых в Дубае. Спасибо сыну, помогает», — сказала Поргина.

Поэтому она хочет продать квартиру. Но не только для того, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Вдова Караченцова уже давно вынашивает мысль открыть музей в честь покойного супруга. Уже есть архитектурный план. Осталось только воплотить идею в жизнь.

«У нас на даче 60 соток, места для нового дома хватит. Уже готов архитектурный план музея, я потихоньку перевожу на дачу вещи мужа и нашу с ним любимую антикварную мебель в стиле модерн», — рассказала о своих планах Людмила Андреевна.

Источник: kp.ru