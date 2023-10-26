Жена Караченцова продает имущество покойного мужа: «Не хватает денег на себя, на внуков, на отдых в Дубае»

Николай Караченцов умер в октябре 2018 года. С момента смерти артиста прошло уже пять лет. Все это время его супруга Людмила Поргина не спешила расставаться с дорогой столичной недвижимостью, которая досталась ей от покойного мужа. О продаже квартиры она заговорила только сейчас. Стоимость жилья оценивается в 300 миллионов рублей.
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Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Global Look Press
Вдова призналась, что уже давно перебралась на дачу. Поэтому квартира в центре ей ни к чему. К тому же, по словам Людмилы Андреевны, ее доходы сейчас существенно снизились. В «Ленкоме» где артистка работала много лет, ей не дают больших ролей. А на зарплату в 40 тысяч рублей жить очень сложно. Этого ни на что не хватает.
«Мне не хватает этих денег на себя, на внуков, на отдых в Дубае. Спасибо сыну, помогает», — сказала Поргина.
Поэтому она хочет продать квартиру. Но не только для того, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Вдова Караченцова уже давно вынашивает мысль открыть музей в честь покойного супруга. Уже есть архитектурный план. Осталось только воплотить идею в жизнь.
«У нас на даче 60 соток, места для нового дома хватит. Уже готов архитектурный план музея, я потихоньку перевожу на дачу вещи мужа и нашу с ним любимую антикварную мебель в стиле модерн», — рассказала о своих планах Людмила Андреевна.
Источник: kp.ru