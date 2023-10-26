45-летняя Климова показала лицо без макияжа: все как есть, натуральная

Екатерине Климовой — 45 лет! Выглядит бывшая жена Игоря Петренко значительно моложе, ей не дашь больше 35. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» следит за своей внешностью, посещает косметологов. На лице у нее мизер морщин, кожа подтянутая и гладкая.

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В своем микроблоге Екатерина Климова поделилась правдивым фото без макияжа, позировав ночью, лежа в постели под одеялом. Некоторым подписчикам такое селфи актрисы показалось уж слишком откровенным. Многие не узнали Климову, посчитав, что естественная красота добавляет ей возраста.