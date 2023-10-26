45-летняя Климова показала лицо без макияжа: все как есть, натуральная

Екатерине Климовой — 45 лет! Выглядит бывшая жена Игоря Петренко значительно моложе, ей не дашь больше 35. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» следит за своей внешностью, посещает косметологов. На лице у нее мизер морщин, кожа подтянутая и гладкая.
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В своем микроблоге Екатерина Климова поделилась правдивым фото без макияжа, позировав ночью, лежа в постели под одеялом. Некоторым подписчикам такое селфи актрисы показалось уж слишком откровенным. Многие не узнали Климову, посчитав, что естественная красота добавляет ей возраста.
Екатерина Климова без макияжа. Фото: личный архив
«Как по мне, выглядит на свои 45 лет», «Обычная женщина, ничего особенного», «Таких миллион, да хорошенькая», «Отлично выглядит, кожа свежая», «Как молоденькая девочка! Молодец!!», «Дочка старшая уже невеста, считай», «Нос и щеки опухли! Вся красная», «Это свежесть, не завидуйте», — пишут фолловеры.