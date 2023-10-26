Топ-модель Кира Дихтяр стала мамой во второй раз: родилась чудесная девочка

Топ-модель Кира Дихтяр родила дочку на родине мужа – в Америке. Для фотомодели это уже второй ребенок. Сыну звезды от предыдущих отношений 12 лет.
Кира Дихтяр с мужем и дочкой. Фото: соцсети
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Любимый мужчина Киры – лицо не публичное, работает в крупной фармкомпании США. В настоящее время пара живет в Вирджинии.
Кира Дихтяр поведала Teleprogramma.pro, что роды были непростыми, не обошлось и без врачебной ошибки.
Знаменитость попыталась вырваться из Вирджинии в Москву на обследование, однако из-за физического состояния это сделать не получилось. В настоящее время Кира проходит курс реабилитации.