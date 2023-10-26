Прилучный убаюкал сынишку от Брутян у себя на руках: кроха сладко спит, папа качает

В этом году актер Павел Прилучный стал многодетным отцом. Вторая жена звезды, актриса Зепюр Брутян родила ему сына Микаэля. Папа каждую свободную минутку спешит провести в семье и не отлынивает от родительских обязанностей.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль».
Прилучный с удовольствием укладывает кроху спать. Накануне Брутян запечатлела мужа, убаюкивающего малыша перед сном.
Микаэль уже уснул на папиных ручках, но отец продолжает его укачивать. Мамочка не налюбуется милой сердцу картиной. Она даже засняла на видео процесс и показала всем своим подписчикам в Сети.
Тем временем, где-то негодует первая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце. Она подала в суд на бывшего, чтобы взыскать с него больше алиментов на двоих детей – школьников Тимофея и Мию.