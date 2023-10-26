Прилучный убаюкал сынишку от Брутян у себя на руках: кроха сладко спит, папа качает

Микаэль уже уснул на папиных ручках, но отец продолжает его укачивать. Мамочка не налюбуется милой сердцу картиной. Она даже засняла на видео процесс и показала всем своим подписчикам в Сети.

Тем временем, где-то негодует первая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце. Она подала в суд на бывшего, чтобы взыскать с него больше алиментов на двоих детей – школьников Тимофея и Мию.