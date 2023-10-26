Брат-близнец умершего от рака юмориста Пономаренко срочно госпитализирован

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Как сообщил сам Пономаренко, ему срочно была проведена операция на сосудах. Удаляли образования.

«Мне сделали операцию на сосудах, которая была плановая. Нужно было удалить тромбические образования. Думали это позже сделать, но оказалось более срочно», – рассказал Пономаренко сайту РИА «Новости».

Теперь артисту предстоит провести в стенах больницы несколько дней. Напомним, в декабре прошлого года брат-близнец Валерия, Александр Пономаренко, ушел из жизни спустя полтора года борьбы за жизнь. Ему диагностировали рак желудка четвертой стадии.