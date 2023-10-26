Самбурская выкатила пышное декольте на обозрение: декан из «Универа» аж глаза прищурил

Актриса и певица Настасья Самбурская заинтриговала подписчиков в соцсетях снимком, на котором предстала с актером Сергеем Пиоро, играющим декана в сериале «Универ». Всеобщему удивлению нет предела потому, что Настасья отказалась сниматься в продолжении ситкома.
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Сама Самбурская поспешила заметить, что находится не на съемках «Универа». Судя по всему, актеры, уже работавшие вместе, снова оказались коллегами на съемочной площадке нового проекта.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
При этом, Самбурская предстала в довольно откровенном топе. Белый корсет выглядывает из-под бежевого жакета и красиво подчеркивает пышное декольте актрисы. Судя по всему, Настасья засмущала даже Сергея, который прищурил один глаз и старается смотреть только прямо в камеру.