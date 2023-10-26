София Ротару собиралась выступить на российской сцене

76-летняя София Ротару собиралась в Россию с концертом. Об этом сообщила Надежда Бабкина в интервью проекту «Так сказать» на RuTube. Звезда советской эстрады была на связи с исполнительницей хита «Хуторянка», они готовились вместе выйти на сцену. Но Ротару не пустили на родине.

«Она ведь там живет. Она не смогла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ее не пустили, ей не разрешили. Мы должны были петь «Червону руту» на украинском языке, коллектив был готов, мы по фото костюмы подбирали», – рассказала артистка.