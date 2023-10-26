«Недвижимость королевская»: Кравец раскрыла, во сколько Пугачевой обходится квартира на Кипре

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В звездной тусовке про недвижимость Пугачевой на Кипре, оказалось, знали давно. Но не распространялись. Об этом заявила певица Алена Кравец.

Светская львица поведала сайту mk.ru, что квартира обходится Пугачевой в кругленькую сумму – налоги немалые.

«Довольно-таки неплохая недвижимость, можно сказать, королевская. Хотя, конечно, королевскими я называю обычно апартаменты больше площади.

Но, с другой стороны, 170 кв.м на первой береговой линии – это дорогого стоит. Одни только налоги на такую недвижимость в год около 2 миллионов рублей. Хотя для звезд их уровня это не такие уж большие цифры», – раскрыла Кравец.