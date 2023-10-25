Вместе завтракали на кухне: Таня Мусульбес и Рома Капаклы снова вместе — нежное видео влюбленной парочки

Экс-участники проекта «Дом-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес демонстрируют идиллию в отношениях.
Капаклы и Мусульбес воссоединились после разрыва и пытаются всем доказать, что их любовь все так же крепка.
В микроблоге Рома Капаклы поделился кадрами, которые были сделаны на кухне. На голове у Тани Мусульбес полотенце, Рома заботливо его поправляет. Влюбленные, судя по всему, собираются позавтракать вместе.
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«Я просто очень много ем, а она кормит меня периодически», — лаконично объяснил причины воссоединения Роман Капаклы.
Напомним, Рома Капаклы ради Тани Мусульбес разорвал отношения с женой Мариной Африкантовой. Но летом Капаклы и Мусульбес расстались к радости Африкантовой. Как оказалось, размолвка была временной. Чувства оказались сильнее обид.