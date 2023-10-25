Легендарное шоу «Фабрика звезд» возвращается на экраны ТВ: кастинг стартует с 26 октября

Потрясающую новость под занавес этой среды, 25 октября, сообщил телеканал ТНТ. Как удалось узнать Teleprogramma.pro, на телеканале ТНТ будет возрождено легендарное шоу, которое шло на экранах ТВ двадцать лет назад — «Фабрика звезд». Называться новое шоу будет практически также - «Новая Фабрика звезд».
Производством проекта займется компания «ВайТ Медиа», которая уже производит по заказу ТНТ шоу «Конфетка» и «Ярче звезд».
Кастинги стартуют по всей стране с 26 октября.
Директор ТНТ Тина Канделаки отметила, что российская музыка нуждается в перезагрузке, чем и займется телеканал.
«Музыкальные байопики сегодня хотят снимать про «Иванушек», «Кино» и «Руки Вверх!», потому что за последние годы другие такие глыбы не появлялись. Но это не значит, что их нет. Эти бриллианты нужно найти, огранить и обрамить. Чем мы благополучно и займемся на ТНТ», — сказала Тина Канделаки.
Стоит напомнить, что именно благодаря шоу «Фабрика звезд» имена этих вокалистов стали известны всей стране. Полина Гагарина, Тимати, Юлия Савичева, Влад Соколовский, Наталья Подольская, Мигель, Юлианна Караулова, Ирина Дубцова и многие другие.