Легендарное шоу «Фабрика звезд» возвращается на экраны ТВ: кастинг стартует с 26 октября

Потрясающую новость под занавес этой среды, 25 октября, сообщил телеканал ТНТ. Как удалось узнать Teleprogramma.pro, на телеканале ТНТ будет возрождено легендарное шоу, которое шло на экранах ТВ двадцать лет назад — «Фабрика звезд». Называться новое шоу будет практически также - «Новая Фабрика звезд».

Производством проекта займется компания «ВайТ Медиа», которая уже производит по заказу ТНТ шоу «Конфетка» и «Ярче звезд».

Кастинги стартуют по всей стране с 26 октября.

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