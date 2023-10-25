«Модная и артистичная — вся в мать»: Кудрявцева поделилась кадрами с повзрослевшей дочкой в осеннем наряде

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она стала популярной персоной. Блондинка успешно совмещает карьеру и материнство. У нее растет дочка Мария, которой недавно исполнилось пять лет. Телеведущая водит ее в элитный садик. Кроха учит английский язык и занимается танцами. Недавно звезда устроила для нее первую фотосессию.
На этот раз Лера решила похвастаться снимками. Ее наследница была в осеннем аутфите. Мария позировала в песочном кардигане, брюках, кожаных ботинках и красной шляпке. Для съемке малышке впервые завили кудри. Она не стеснялась, смело принимая позы на стуле и на полу.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
«Пусть все детки на Земле будут счастливы», — написала Лера.
Поклонники восхитились кадрами. У дочки звезды появилась своя армия поклонников. «Модная и артистичная — вся в мать», — заявила Екатерина Андреева. «Ну просто кукла», «Какой шпагат», «Она нереальная какая-то. Это какое-то Восьмое Чудо Света! Этот взгляд — Господи, можно утонуть в нем. Счастья вас обоим, Лерочка», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды