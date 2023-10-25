«Модная и артистичная — вся в мать»: Кудрявцева поделилась кадрами с повзрослевшей дочкой в осеннем наряде

На этот раз Лера решила похвастаться снимками. Ее наследница была в осеннем аутфите. Мария позировала в песочном кардигане, брюках, кожаных ботинках и красной шляпке. Для съемке малышке впервые завили кудри. Она не стеснялась, смело принимая позы на стуле и на полу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».