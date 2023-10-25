Три красавчика: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала подросших сыновей от бывшего мужа

Пока Тигран Салибеков строит отношения под камерами, вернувшись на «Дом-2», его бывшая жена Юлия Салибекова одна растит их общих троих сыновей.
Юлия Салибекова много времени проводит с детьми Роланом, Эльдаром и Багратом. В микроблоге она поделилась кадром с прогулки по осеннему парку. Вместе с сыновьями Юлия Салибекова собрала букет из ярких листьев.
На снимке три сына Юлии Салибековой выглядят счастливыми. Судя по всему, мальчишки были вдохновлены семейной прогулкой.
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Сыновья Юлии Салибековой от бывшего мужа Тиграна. Фото: соцсети
«Все-таки успели погулять и собрали шикарный букет желтых листьев. Это наш Щелковский парк. Пусть у моих сыновей будет как можно больше приятных воспоминаний из детства!» — написала под фото Юлия Салибекова.
Напомним, не так давно стало известно, что Тигран Салибеков готовится стать папой в четвертый раз. Юная избранница Тиграна Вика Лысковец беременна.