Три красавчика: Юлия Салибекова из «Дома-2» показала подросших сыновей от бывшего мужа

Пока Тигран Салибеков строит отношения под камерами, вернувшись на «Дом-2», его бывшая жена Юлия Салибекова одна растит их общих троих сыновей.

Юлия Салибекова много времени проводит с детьми Роланом, Эльдаром и Багратом. В микроблоге она поделилась кадром с прогулки по осеннему парку. Вместе с сыновьями Юлия Салибекова собрала букет из ярких листьев.

На снимке три сына Юлии Салибековой выглядят счастливыми. Судя по всему, мальчишки были вдохновлены семейной прогулкой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».