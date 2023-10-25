«Ну крутышка ты»: Кети Топурия засняла дочку в трендовой шубке и меховой шапке — стильно утеплилась

Кети Топурия уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене больше 15 лет. Певица славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Благодаря умению подбирать образы она даже маскировала свою беременность. У артистки растет дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. А также она воспитывает сына Адама, который родился в браке звезды с Львом Деньговым.
В этом году старшая наследница Кети пошла во второй класс. Она любит наряжаться, как мама. А так как скоро зима, певица решила побаловать дочку обновками. Она выложила кадры, на которых восьмилетняя Оливия красуется в трендовой шубке мятного цвета и меховой объемной шапке в тон.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну крутышка ты», — заявила Топурия.
«Да», — согласилась девочка.
«Нравится? И мне нравится», — отметила певица.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Оливия быстро взрослеет. «Ох, что за модница», «Потрясающе выглядит», «Тут нет слов, такая она красотка», «Когда мамино обаяние покоряет», «Кудрявая принцесса», «Ну самая модная будет этой зимой», «Затмит всех», — стали писать в Сети.