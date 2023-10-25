«Ну крутышка ты»: Кети Топурия засняла дочку в трендовой шубке и меховой шапке — стильно утеплилась

В этом году старшая наследница Кети пошла во второй класс. Она любит наряжаться, как мама. А так как скоро зима, певица решила побаловать дочку обновками. Она выложила кадры, на которых восьмилетняя Оливия красуется в трендовой шубке мятного цвета и меховой объемной шапке в тон.

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