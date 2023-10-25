«Вы чмошники все»: Андрей Разин публично проклял всех российских звезд — угрожает смертью

Как заявил Разин, всех участников трибьют-концерта Шатунова ждет страшное наказание. В качестве доказательства продюсер привел тот факт, что автор песни «Белые розы» скончался сразу после суда с ним. Похожую судьбу он предрек звездам, которые вышли на сцену. Разин пообещал, что они умрут «в нервных судорогах».

«Вы чмошники самые настоящие. Наш цех — это как бабий базар: завистники, сплетники, негодяи. Но есть нормальные люди: Сережа Жуков, который не пошел на этот бесовый концерт, Дима Билан, Гриша Лепс», — заявил Разин.

Создатель «Ласкового мая» не оставил без внимания и других коллег по шоу-бизнесу. Он публично оскорбил Ларису Долину, а Юрия Лозу вовсе назвал «неудачником».

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