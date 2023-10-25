Равшана Куркова отправилась в путешествие с трехлетним сыном: засняла на прогулке за границей

Равшана Куркова уже давно стала известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Актриса в свои 43 года не перестает восхищать публику своей точеной фигурой и моложавой внешностью. При этом она успела дважды стать мамой. На днях звезда сериала «А у нас во дворе» отметила трехлетие сына Гаспара. А весной у нее родилась дочка Самира.
25 октября Равшана поделилась новыми кадрами. Оказалось, что она улетела из страны. Актриса теперь проводит время в Республике Беларусь. Она запечатлела своего подросшего сына в пуховике. Мальчик гулял о парку и любовался осенними деревьями. Он принес маме пожелтевший кленовый листик.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что Гаспар похож на маму. «Ну что за гномик», «Какой большой путешественник», «Глаза-пуговки! Прям умиляет», «Как утеплился», «Красивая осень», «Малыш так быстро растет», «С такой мамой нужно любить путешествия», — стали писать в Сети.