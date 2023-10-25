Равшана Куркова отправилась в путешествие с трехлетним сыном: засняла на прогулке за границей

25 октября Равшана поделилась новыми кадрами. Оказалось, что она улетела из страны. Актриса теперь проводит время в Республике Беларусь. Она запечатлела своего подросшего сына в пуховике. Мальчик гулял о парку и любовался осенними деревьями. Он принес маме пожелтевший кленовый листик.

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