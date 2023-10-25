«Замечательный вечер! Все собрались!»: мама Юдашкина прилетела в Москву и навестила свою невестку

25 октября Марина похвасталась, что у нее полный дом гостей. К ней приехали все родные, даже мама Юдашкина Раиса Петровна, которая живет в Израиле. В соцсети светская львица выложила кадр, где красуется в брюках и черной рубашке, подчеркнув скромность. Ее свекровь была тоже облачена в тотал блек.

«Прилетела домой мама, замечательный вечер! Все собрались! Галочка и Петр тоже дома!» — заявила вдова маэстро.

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