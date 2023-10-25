«Замечательный вечер! Все собрались!»: мама Юдашкина прилетела в Москву и навестила свою невестку

В этом году ушел из жизни Валентин Юдашкин. Он долгое время болел, но даже родные не были готовы к трагедии. Теперь вдова кутюрье Марина живет одна в большом доме. А вот дочка Галина еще в начале года переехала в Дубай. Однако к ней часто приезжает мама, чтобы нянчиться с внуками: Аркадием, Анатолием и Агатой Ариеллой.
25 октября Марина похвасталась, что у нее полный дом гостей. К ней приехали все родные, даже мама Юдашкина Раиса Петровна, которая живет в Израиле. В соцсети светская львица выложила кадр, где красуется в брюках и черной рубашке, подчеркнув скромность. Ее свекровь была тоже облачена в тотал блек.
«Прилетела домой мама, замечательный вечер! Все собрались! Галочка и Петр тоже дома!» — заявила вдова маэстро.
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Марина Юдашкина и Раиса Петровна. Фото: соцсети звезды
А потом Марина решила отправится в гости в компании Раисы Петровны. Они облачились в стильные пальто. Поклонники и друзья отметили, что они шикарно выглядят. Многие отметили, что мама Юдашкина посвежела. «Сразу увидела Валентина. Очень на маму похож», «Марина, какие вы все чудесные! Светлые!», «Мама — это просто роскошь», «Галя сильно похожа на бабушку», — написали подписчики.
Напомним, что на похороны модельера приехали многие его друзья. Тогда Алла Пугачева прилетела из Израиля. Ходили слухи, что она сопровождала маму Юдашкина и даже поселила ее в своем замке в деревне Грязь.
Марина Юдашкина и Раиса Петровна. Фото: соцсети звезды