«Одеваемся, развлекая и смеясь»: Брутян засняла, как наряжает кроху-сына Прилучного для прогулки — дрыгает ножками

Теперь Брутян снова заботится о малыше. Пока Прилучный ездит на съемки, она старается держать быт. На этот раз актриса показала, как собирается на прогулку. Она облачила пятимесячного сына в вязаный комбинезон. Мальчик активно дрыгал ножками.

«Не любим мы теплые комбинезоны. На прогулку одеваемся минут 15, развлекая и смеясь. Только так мы готовы идти на прогулку», — призналась она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».