«Одеваемся, развлекая и смеясь»: Брутян засняла, как наряжает кроху-сына Прилучного для прогулки — дрыгает ножками

Зепюр Брутян уже давно стала актрисой. Она строит карьеру, не только в кино, но и театре. Но после свадьбы с Павлом Прилучным звезда сериала «Последний аксель» погрузилась в домашние хлопоты. У нее родился сын Микаэль весной этого года. Теперь каждую свободную минуту она посвящает ребенку. Однако Павел в октябре дал ей отдохнуть и свозил в Дубай.
Теперь Брутян снова заботится о малыше. Пока Прилучный ездит на съемки, она старается держать быт. На этот раз актриса показала, как собирается на прогулку. Она облачила пятимесячного сына в вязаный комбинезон. Мальчик активно дрыгал ножками.
«Не любим мы теплые комбинезоны. На прогулку одеваемся минут 15, развлекая и смеясь. Только так мы готовы идти на прогулку», — призналась она.
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Зепюр не стала далеко уходить от дома. Во время прогулки она наблюдала за рабочими, которые делают веранду. После свадьбы Прилучный купил загородный дом, где до сих пор не утихают ремонтные работы.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Брутян балует кроху, покупая ему брендовые наряды, из которых он быстро вырастает.