«Маша уже переехала»: бывший муж Арнтгольц рассказал, где на самом деле сейчас живет его дочь от первого брака

Актер Иван Жидков не скрывал, что его дочь Мария от брака с Татьяной Арнтгольц не захотела жить в новой семье мамы, с отчимом Марком Богатыревым и маленьким братом, и перебралась к нему. Желание наследницы быть рядом с отцом и его новой пассией Иван Жидков объяснил сложным подростковым возрастом Марии.

Но, как выяснилось, жизнь с молодой мачехой Марии быстро надоела. Дочь Татьяны Арнтгольц хоть и подружилась с пассией отца и своей тезкой, но все же решила перебраться поближе к маме.

О том, что Маша вновь вернулась к матери и отчиму, Иван Жидков рассказал во время беседы с журналистами.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».