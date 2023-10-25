«Маша уже переехала»: бывший муж Арнтгольц рассказал, где на самом деле сейчас живет его дочь от первого брака

Актер Иван Жидков не скрывал, что его дочь Мария от брака с Татьяной Арнтгольц не захотела жить в новой семье мамы, с отчимом Марком Богатыревым и маленьким братом, и перебралась к нему. Желание наследницы быть рядом с отцом и его новой пассией Иван Жидков объяснил сложным подростковым возрастом Марии.
Но, как выяснилось, жизнь с молодой мачехой Марии быстро надоела. Дочь Татьяны Арнтгольц хоть и подружилась с пассией отца и своей тезкой, но все же решила перебраться поближе к маме.
О том, что Маша вновь вернулась к матери и отчиму, Иван Жидков рассказал во время беседы с журналистами.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Я же папа — поэтому ничего сверхъестественного здесь нет, — объяснил Иван Жидков, почему дочь жила на его территории. — Но Маша уже переехала обратно к маме».
Напомним, Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков официально развелись в начале 2014 года. Бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения и часто общаются по вопросам воспитания дочери Маши.
По материалам kp.ru