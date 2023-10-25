Неизлечимо больной Светлане Светличной стало хуже: невестка рассказала, что происходит с 83-летней актрисой

Светлана Светличная. Фото: Global Look Press

Звезда «Бриллиантовой руки» находится в психиатрической больнице.

Светлана Светличная большую часть жизни снималась в кино. Однако после 2019 года она уже не блистает на экранах. Народная артистка РСФСР тяжело больна. А на днях появились слухи, что она попала в больницу с пневмонией. В СМИ появлялась информация, что врачи смогли поставить актрису на ноги за считанную неделю. Однако, даже несмотря на улучшения в состоянии, знаменитость остается под наблюдением врачей.

Оказалось, что Светличная лежит в  в психиатрической больнице.  Звезда фильма «Бриллиантовая рука» страдает деменцией, ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Она уже с трудом помнит некоторые моменты из жизни и даже не узнает друзей.

Невестка звезды, Ольга Ивашова, прокомментировала последние новости. Она призналась, что у 83-летней артистки много проблем со здоровьем, но пневмонией она не болела. 

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«У нее не было никакой пневмонии. Я не знаю, откуда это все распространяется. Конечно, сейчас она не может себя чувствовать хорошо. Человек — инвалид первой группы, болезнь Альцгеймера, глубокая деменция. Как она может себя чувствовать?» — пояснила невестка Светличной. 

Светлана Светличная. Фото: Global Look Press

Родные актрисы поместили ее в психиатрическую клинику, чтобы  квалифицированный персонал мог присматривать за ней и оказывать любую нужную помощь. Светлана Афанасьевна в последние годы не похожа на себя прежнюю, пишет 5-tv.ru.

Напомним, что артистка была замужем за Владимиром Ивашовым. У них есть сын Алексей, который стал стоматологом и подарил маме внучку Марию. Второй сын звезды Олег умер в 2006 году. Потом Светличная была в браке с поэтом Сергеем Смирнов-Сокольским, но их союз продлился меньше месяца. В 2016 году он умер. 

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