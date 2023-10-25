Неизлечимо больной Светлане Светличной стало хуже: невестка рассказала, что происходит с 83-летней актрисой

Оказалось, что Светличная лежит в в психиатрической больнице. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» страдает деменцией, ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Она уже с трудом помнит некоторые моменты из жизни и даже не узнает друзей.

Невестка звезды, Ольга Ивашова, прокомментировала последние новости. Она призналась, что у 83-летней артистки много проблем со здоровьем, но пневмонией она не болела.

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