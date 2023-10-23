«Смогла сама заплатить за школу»: Муцениеце сделала выпад в сторону Прилучного, на которого подала в суд

Агата Муцениеце уже давно стала известной персоной. Она снимается в кино и иногда ведет передачи на телевидении. Почти 8 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным. Они со скандалом развелись в 2020 году. А спустя два года звезда сериала «Мажор» снова женился на молодой коллеге Зепюр Брутян. У него уже родился сын Микаэль.
Про своих детей от первого брака он не забывает, но Агата подала на него в суд, потребовав больше алиментов.
По словам актрисы, пока ей экс-супруг платит 200 тысяч рублей, но этого не хватает на все нужды детей. Она считает, что Павел должен платить ей 30 процентов от зарплаты до 2031 года. А когда старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет, сумма выплат уменьшиться до 25 процентов. К слову, только за одну съемочную смену Прилучный получает полмиллиона рублей.
Однако у Муцениеце действительно много трат на детей. Сын и дочка учатся в частной школе «Лидеры» в центре Москвы. И стоимость обучения за год там составляет около 800 тысяч рублей за одного человека.
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23 октября Агата сделала выпад в сторону бывшего мужа. Она выложила кадры, где Тимофей радуется тому, что получил пятерку за контрольную по математике.
«Хорошо, что ему не пришлось искать школу, потому что его мама смогла заплатить за нее сама. Бог и правда все видит», – заявила звезда.