«Смогла сама заплатить за школу»: Муцениеце сделала выпад в сторону Прилучного, на которого подала в суд

По словам актрисы, пока ей экс-супруг платит 200 тысяч рублей, но этого не хватает на все нужды детей. Она считает, что Павел должен платить ей 30 процентов от зарплаты до 2031 года. А когда старшему сыну Тимофею исполнится 18 лет, сумма выплат уменьшиться до 25 процентов. К слову, только за одну съемочную смену Прилучный получает полмиллиона рублей.

Однако у Муцениеце действительно много трат на детей. Сын и дочка учатся в частной школе «Лидеры» в центре Москвы. И стоимость обучения за год там составляет около 800 тысяч рублей за одного человека.

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23 октября Агата сделала выпад в сторону бывшего мужа. Она выложила кадры, где Тимофей радуется тому, что получил пятерку за контрольную по математике.